В Южно-Сахалинске возник дефицит бензина: водители столкнулись с массовым закрытием АЗС и километровыми очередями

В Южно-Сахалинске 29 октября сложилась напряженная ситуация с заправкой автомобилей. Как сообщил информационный портал «АСТВ», на многих автозаправочных станциях образовались многометровые заторы из машин, а часть точек и вовсе приостановила обслуживание клиентов.

Вечером городские улицы заметно оживились. Автомобилисты были вынуждены объезжать один заправочный комплекс за другим в надежде найти работающую станцию или хотя бы менее загруженную очередь.

Один из местных водителей поделился своими наблюдениями: «Ехали домой, "Роснефть" на Украинской закрыта. Съездили на Ленина, между Луговым и Новоалександровкой, там огромная очередь. Решили подождать дома, но через пару часов стало только хуже».

По словам горожан, ряд АЗС, принадлежащих сети «Роснефть», были полностью закрыты для посетителей: на въездах была натянута веревка, а информационные табло не работали.

Другой житель города описал свои попытки найти топливо: «Я проехал весь город до юга — либо не работают, либо все забито под завязку. На "Армросе" бензин есть, но 95-й по 104 рубля. Куда это? В итоге отстоял очередь на "Рубиконе"».

Сложившаяся обстановка привела к настоящему ажиотажу и значительным неудобствам для владельцев транспортных средств. Причины столь массового прекращения работы АЗС пока не называются.

Ранее сообщалось, что рост биржевых цен на бензин связан с ремонтами НПЗ и ажиотажным спросом.