Похмелье или инсульт: кардиолог назвал признаки, которые нельзя пропустить

Головная боль, тошнота, слабость и невнятная речь — классический набор утра после тяжелого застолья. Но именно под эту маскировку часто прячется самое опасное состояние: инсульт. Врач-кардиолог из Подмосковья Наталья Агапова в беседе с REGIONS предупреждает: в период после длительного запоя организм настолько истощен, что его сигналы бедствия легко спутать с обычным похмельем. Цена ошибки — потерянное «золотое окно» в несколько часов, когда медицинская помощь еще способна спасти клетки мозга от гибели.

По словам специалиста, сознание человека, выходящего из запоя, часто затуманено. Пациент может не придать значения слабости в руке или нечеткости речи, списав это на разбитость. Окружающие, в свою очередь, редко всматриваются в детали, полагая, что человек просто еще не отошел от возлияний. В это время счет идет на часы, и каждый потерянный момент снижает шансы на восстановление.

Алкогольный марафон запускает в организме каскад разрушительных реакций. Этанол заставляет сосуды то резко сужаться, то расширяться, их стенки истончаются. В сочетании с высоким давлением это грозит разрывом артерии и кровоизлиянием в мозг. Кроме того, алкоголь токсичен для сердечной мышцы: он нередко провоцирует мерцательную аритмию, при которой предсердия сокращаются хаотично. В их полостях застаивается кровь, образуются тромбы — оторвавшись, такой сгусток может закупорить мозговую артерию. Добавляет риска и обезвоживание: кровь становится густой, вязкой, что в разы увеличивает вероятность тромбообразования.

Кардиолог предлагает наглядную метафору: представить старую, изношенную резиновую трубку, по которой под высоким давлением гоняют густой сироп. Вероятность, что она лопнет или забьется, крайне высока. Примерно так алкоголь действует на сердечно-сосудистую систему во время запоя. А момент выхода из него врач называет пиком стресса для всего организма.

Для проверки состояния необходимо выполнить три действия, которые занимают не более 30 секунд:

Улыбка: попросить человека улыбнуться. Несимметричная улыбка, при которой один уголок рта остается опущенным, является признаком поражения.

Движение рук: поднять обе руки и удерживать их в течение 10 секунд. Если одна конечность слабеет и неконтролируемо опускается, это указывает на патологию.

Речь: попросить повторить простую фразу. О нарушении мозговых функций сигнализируют невнятная, запинающаяся речь или неспособность человека понять обращенные к нему слова.

Даже один положительный результат из этого теста — достаточное основание для немедленного вызова скорой, подчеркивает Агапова. Надежда на то, что «пройдет после рассола» или «человек проспится», при инсульте — опаснейшая иллюзия.

Если тревожные симптомы подтвердились, действовать нужно быстро и хладнокровно. Первым делом — набрать 112, четко сообщить о подозрении на инсульт у человека после запоя, назвать адрес и перечислить признаки. Пострадавшего следует уложить, приподняв голову и плечи под углом около 30 градусов — это снизит давление в сосудах мозга. Важно обеспечить приток свежего воздуха, расстегнуть тугой воротник и ремень. При рвоте голову аккуратно поворачивают набок, чтобы человек не захлебнулся. Также стоит подготовить документы и, если известно, перечень принимаемых лекарств.

Категорически запрещено давать воду, еду или любые таблетки, включая обезболивающие и сердечные препараты: пациент может поперхнуться, а лекарства способны навредить. Нельзя пытаться привести человека в чувство нашатырем или предлагать алкоголь для «похмеления» — это спровоцирует резкий скачок давления. И ни в коем случае нельзя оставлять пострадавшего одного в ожидании врачей.

