«От арбуза до самовара»: какие невероятные вещи россияне чаще всего смывают в унитаз

Специалисты «Росводоканала» составили рейтинг предметов, которые россияне регулярно отправляют в канализацию. В списке оказались не только привычные салфетки, но и целые арбузы, шпалы и даже самовары. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам инженера Ильи Чучалина, многие ошибочно полагают, что унитаз — это бездонная пропасть для любых отходов. Однако диаметр канализационных труб ограничен, и крупные предметы создают серьезные пробки, выводя из строя насосы и очистные сооружения. Чаще всего аварии вызывают пластиковые бутылки и ватные палочки, которые проходят весь путь до фильтров.

Но настоящие «экспонаты» попадают в систему другим путем — через уличные люки. Этим часто пользуются недобросовестные продавцы или те, кто хочет быстро избавиться от хлама. В коллекциях водоканалов, которые специалисты в шутку называют музеями, можно найти мобильные телефоны, ключи, ласты и строительный мусор.

Такие находки — не курьезы, а серьезная техническая проблема. Каждый арбуз или строительная смесь, сброшенные в канализацию, в итоге ложатся бременем на коммунальные службы и приводят к росту счетов за ремонт для всех жителей. Специалисты напоминают: канализационная система предназначена только для воды и физиологических отходов, все остальное должно отправляться в мусорный бак.

Ранее Мособлводоканал за неделю устранил 239 засоров канализации.