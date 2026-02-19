От Брянска до Индии: Куда и как путешествуют российские пенсионеры этой зимой
Спрос на путешествия у российских пенсионеров вырос на полтора раза
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Российские пенсионеры этой зимой демонстрируют впечатляющую активность в выборе направлений для отдыха, охватывая как популярные зарубежные курорты, так и уголки родной страны. Об этом сообщает «Smolnarod».
По данным аналитиков сервиса «Туту», среди зарубежных направлений особо выделяются Индия и Вьетнам. При этом интерес к Франции, Египту и ОАЭ вырос более чем в полтора раза, что свидетельствует о расширении географии путешествий.
Внутри страны пенсионеры активно выбирают Краснодарский край, Санкт-Петербург, а также Ростовскую и Ставропольскую области. Заметный рост интереса также наблюдается к Алтаю, Амурской, Новгородской, Ярославской и Рязанской областям. Самыми дорогими стали поездки в Калининградскую (41,2 тыс. руб.) и Мурманскую (39,3 тыс. руб.) области. Самым экономичным вариантом оказалось путешествие в Брянскую область, где средняя стоимость составила всего 17,4 тыс. рублей.
Российские пенсионеры не только активно путешествуют, но и умело подходят к выбору направлений, ориентируясь как на экзотические страны, так и на доступные и интересные уголки России.
