От Брянска до Индии: Куда и как путешествуют российские пенсионеры этой зимой

Российские пенсионеры этой зимой демонстрируют впечатляющую активность в выборе направлений для отдыха, охватывая как популярные зарубежные курорты, так и уголки родной страны. Об этом сообщает «Smolnarod».

По данным аналитиков сервиса «Туту», среди зарубежных направлений особо выделяются Индия и Вьетнам. При этом интерес к Франции, Египту и ОАЭ вырос более чем в полтора раза, что свидетельствует о расширении географии путешествий.

Внутри страны пенсионеры активно выбирают Краснодарский край, Санкт-Петербург, а также Ростовскую и Ставропольскую области. Заметный рост интереса также наблюдается к Алтаю, Амурской, Новгородской, Ярославской и Рязанской областям. Самыми дорогими стали поездки в Калининградскую (41,2 тыс. руб.) и Мурманскую (39,3 тыс. руб.) области. Самым экономичным вариантом оказалось путешествие в Брянскую область, где средняя стоимость составила всего 17,4 тыс. рублей.

Российские пенсионеры не только активно путешествуют, но и умело подходят к выбору направлений, ориентируясь как на экзотические страны, так и на доступные и интересные уголки России.

Ранее Турция подняла цены на отдых в валюте на 3%, что для россиян оказалось плюсом.