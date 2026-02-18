«От четырех до тридцати четырех»: что стоит за невероятным ростом присутствия РПЦ в Африке

Русская православная церковь (РПЦ) совершила настоящий прорыв на Африканском континенте. По данным агентства Bloomberg, всего за три года количество стран, где присутствует РПЦ, выросло с четырех до 34. Число клириков достигло 270, а приходов и общин — 350. Подавляющее большинство из них перешли из Александрийской православной церкви.

Причина массового исхода — решение патриарха Александрийского признать Православную церковь Украины (ПЦУ). Многие африканские священники не согласились с этим шагом и подали прошения о переходе в Московский патриархат, а РПЦ охотно приняла их.

Кроме того, важную роль сыграли материальные факторы: более высокие зарплаты и возможности для развития. Русская церковь активно помогает новым общинам, строит храмы, открывает образовательные центры.

В Кремле, разумеется, не упускают возможность укрепить влияние в Африке, используя старые связи еще с советских времен. Расширение РПЦ идет параллельно с геополитическими сдвигами и санкциями из-за конфликта на Украине. Однако сами африканские священники отрицают политическую подоплеку: они говорят об уважительном отношении со стороны русских собратьев и о том, что прежние епископы их попросту оскорбляли.

Африканский экзархат РПЦ сейчас активно занимается церковной, образовательной и социальной деятельностью. В духовных школах России учатся десятки африканских семинаристов. Регулярно проходят рукоположения новых ставленников.

Ранее сообщалось, что в Камеруне 12 человек приняли православное крещение.