От депрессии до агрессии: диетолог назвала продукты, которые незаметно портят настроение

Пища влияет не только на физическое состояние, но и напрямую на психическое самочувствие. Диетолог Людмила Денисенко в беседе с KP.RU обозначила конкретные категории продуктов, регулярное употребление которых может ухудшать настроение, повышать раздражительность и даже провоцировать развитие депрессивных состояний. В «черный список» для эмоционального баланса попали продукты глубокой переработки и некоторые популярные лакомства.

Первыми в перечне оказались ультраобработанные продукты: фастфуд (хот-доги, гамбургеры, пицца), сладкая газировка, промышленная выпечка, копчености и консервы. По словам эксперта, их систематическое употребление перегружает организм избытком сахара, соли, трансжиров и химических добавок, что создает метаболический стресс и может стать одним из факторов риска клинической депрессии. Особое внимание врач уделила красному мясу (свинина, говядина, баранина). Его избыток в рационе создает длительную нагрузку на желудочно-кишечный тракт, а некоторые исследования, как отмечает Денисенко, связывают его с повышением уровня агрессии и раздражительности.

Даже такие, казалось бы, безобидные стимуляторы хорошего настроения, как кофе и шоколад, могут сыграть злую шутку. В больших количествах кофеин способен вызывать тревожность, нервозность и нарушение сна, что неизбежно сказывается на эмоциональном фоне. Ключевой вывод специалиста — проблема не в разовом употреблении, а в том, когда эти продукты формируют основу ежедневного рациона.

Врач не призывает к полному отказу, а рекомендует разумное ограничение. Замена части красного мяса на птицу, рыбу или растительные белки, сокращение фастфуда в пользу домашней еды, контроль за количеством сладких напитков и десертов — эти шаги могут стать инвестицией в стабильное настроение и устойчивость к стрессу.

Ранее были названы продукты, которые естественным образом снижают болезни сердца.