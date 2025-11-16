От документального кино до живых историй: в Химках прошел День военных химиков

В многофункциональном социальном комплексе «Восход» в Химках состоялось патриотическое мероприятие «На страже Родины», приуроченное к Дню войск радиационной, химической и биологической защиты. Об этом сообщила администрация округа.

Уникальность события в том, что оно объединило разные поколения – от воспитанников военно-патриотического объединения «СОВА» до участников клуба «Активное долголетие». Приглашенные эксперты погрузили гостей в историю этого особого рода войск, рассказав не только о датах и фактах, но и о ежедневном героизме людей, чья служба связана с невидимыми угрозами.

Депутат Татьяна Кавторева в своем обращении подчеркнула парадоксальность профессии военных химиков.

«Когда обычный человек видит опасность, вы идете ей навстречу, работая в условиях, требующих невероятного героизма и хладнокровия. Будь то ликвидация последствий аварий, предотвращение угроз или выполнение задач в самых сложных условиях – ваш личный пример отваги и преданности долгу является образцом для всех нас. Спасибо вам за каждую минуту вашей службы, за каждую спасенную жизнь», – сказала депутат Кавторева.

Эта мысль стала лейтмотивом всего мероприятия, где через конкретные примеры ликвидации аварий и предотвращения угроз гости смогли осознать масштаб ответственности этих специалистов. Завершилась встреча документальным кинопоказом, который визуализировал то, о чем говорили спикеры.

Как отметил депутат Глеб Демченко, подобные события – часть системной работы в Химках, где ежедневно проходят десятки патриотических активностей. От мастер-классов до встреч с участниками СВО – такой многоформатный подход позволяет каждому жителю найти свой путь к пониманию национальной истории и современной армии.

