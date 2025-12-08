От дома до кафе: как навязчивый поклонник преследует Маш Милаш и что она ему ответила

Российская блогер-миллионник Мария Камова (известная как Маш Милаш) публично заявила о преследовании со стороны навязчивого поклонника. В своем телеграм-канале она выложила видеозапись личной конфронтации с мужчиной, чьи действия она расценила как сталкерство.

На кадрах видно, как Милаш встречается с фанатом в публичном месте. В ходе напряженного диалога выясняется, что мужчина специально приехал из другого города, вычислил местонахождение блогерши и пришел туда, чтобы поговорить. Он прямо заявил о своем желании строить с ней отношения.

Как пояснила Мария, это уже не первый подобный инцидент — летом этот же человек дежурил у ее дома. Тогда она уже дала ему однозначно понять об отсутствии интереса к общению.

В новой беседе Камова четко обозначила границы: «Ты за мной следишь. Это сталкерство». Она подчеркнула, что такое поведение вызывает у нее страх и серьезный психологический дискомфорт. После требования прекратить преследования поклонник покинул заведение.

