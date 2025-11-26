От Гремлина до Мазерати: найдены кошки с самыми необычными именами в Подмосковье

Владельцы кошек в Подмосковье демонстрируют завидную фантазию, выбирая имена для своих питомцев. Собранный ветеринарными клиниками региона реестр креативных кличек включает в себя самые неожиданные варианты — от названий автомобилей и гаджетов до персонажей мировой мифологии и литературы. REGIONS нашел самые необычные и креативные имена, за которыми порой скрываются целые истории.

Как поясняют специалисты, история появления животного в доме часто становится ключевым фактором при выборе прозвища. Так, кота по кличке Лукойл обнаружили неподалеку от автозаправочного комплекса этой сети, питомца по имени Гараж нашли в соответствующем строении, а коту Ламборджини посчастливилось быть подобранным под автомобилем премиум-бренда.

Среди зарегистрированных имен встречаются отсылки к древним божествам и мифологическим существам, таким как индийская богиня Кали или скандинавский Рататоск. Встречаются и более современные фольклорные персонажи — Гремлин и Тролль. Литература тоже вносит свой вклад: в списках значится кот с полным именем Полиграф Полиграфович Шариков, позаимствованным у знаменитого героя романа Михаила Булгакова.

«У нас был пациент — рыжий кот с полным именем Рыжий Рыжик Зайчик. Запомнился также сфинкс по кличке Мятый и кошка Шакшука, названная в честь восточного блюда», — рассказал REGIONS ветеринарный врач, зоолог Геннадий Злобин.

Отдельной популярностью, по данным клиник, пользуются имена, связанные с цифровыми технологиями. Владельцы называют своих питомцев Сайт, Файл, Яндекс и Пиксель. Автомобильная тема представлена не только Ламборджини, но и именами Феррари и Мазерати, а среди политически окрашенных кличек ветврачи отмечают Чубайса.

Для контраста специалисты приводят данные о международных предпочтениях. Так, в Турции распространены клички Памук, что означает «хлопок», и Думан — «туман». В США лидируют благозвучные Белла и Луна, в Японии часто выбирают имена Момо («персик») и Сора («небо»), а в Великобритании сохраняют позиции традиционные для питомцев Альфи и Чарли.

Ранее сообщалось, что в 2025 году среди редких имен для девочек появились Ламан и Сталина.