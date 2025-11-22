В 2025 году среди редких имен для девочек появились Ламан и Сталина

В 2025 году российские родители продолжили тенденцию выбора редких имен для новорожденных. Среди необычных женских имен зафиксированы Арнора, Бара, Белояра, Забава, Ламан, Лукерья, Океана и Сталина. Для мальчиков редкими именами стали Амру, Демид, Добромир, Кайя, Марс, Рим и Пересвет, передает « Пятый канал ».

Согласно комментарию психолога Елены Клевцовой, имя оказывает влияние на эмоциональное состояние человека и формирование самооценки. При выборе имени рекомендуется учитывать его значение, поскольку ребенок в будущем может ассоциировать себя с положительными качествами, связанными с именем.

Эксперт отметила, что слишком редкое или вычурное имя может провоцировать насмешки в детской среде. Это создает дополнительную психологическую нагрузку для ребенка.

Психолог рекомендовала избегать следования сиюминутной моде при выборе имени. Предпочтение следует отдавать вариантам, которые гармонично сочетаются с отчеством и фамилией, не создают завышенных ожиданий и не вызывают негативных ассоциаций.

