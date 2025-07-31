От инопланетян до МКС: в российском регионе засняли загадочный НЛО

Жители Киселевска стали свидетелями необычного явления — в ночном небе над городом появился загадочный светящийся объект, движение которого зафиксировали на видео. Как пишет VSE42.Ru , пользователи строят самые разнообразные версии.

Запись моментально разлетелась по местным чатам и соцсетям, вызвав бурные обсуждения среди горожан. На кадрах отчетливо виден яркий источник света, хаотично перемещающийся по небу и периодически меняющий траекторию. Очевидцы утверждают, что объект вел себя неестественно для известных летательных аппаратов — резко менял направление, зависал на месте и снова ускорялся.

В комментариях развернулась настоящая дискуссия: одни пользователи шутят про визит инопланетян в Кузбасс, другие предполагают, что это могла быть Международная космическая станция или пролетающий самолет. Есть и более приземленные версии — например, испытания новых беспилотников или световое шоу с дронов.

Ранее сообщалось, что пилоты пассажирского самолета заметили НЛО над Москвой.