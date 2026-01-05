От инвалидов до ветеранов: полный список тех, кто может претендовать на отмену платежей за ЖКХ

Специалисты напомнили пенсионерам, инвалидам, ветеранам и другим льготным категориям граждан о действующих мерах поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Система предусматривает возможность частичной компенсации затрат или полного освобождения от оплаты в зависимости от конкретного основания для предоставления льготы, пишет mosaica .

Право на субсидию для широкого круга граждан возникает, если фактические расходы на услуги ЖКХ превышают установленную законодательством максимально допустимую долю от совокупного дохода семьи. На федеральном уровне эта доля установлена в размере 22%. Однако региональные власти имеют право снижать этот порог, что делает условия получения помощи более доступными.

Расчет размера субсидии осуществляется адресно, с учетом всех видов доходов семьи. С 2026 года изменение величины прожиточного минимума может повлиять на условия предоставления поддержки. Прожиточный минимум для пенсионеров установлен на уровне ₽16 288. Для неработающих пенсионеров, чей доход окажется ниже регионального прожиточного минимума, предусмотрена автоматическая социальная доплата.

