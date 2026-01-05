От инвалидов до ветеранов: полный список тех, кто может претендовать на отмену платежей за ЖКХ
Изменение прожиточного минимума повлияет на условия субсидий и социальных доплат
Фото: [Квитанции за коммунальные услуги в Московской области/Медиасток.рф]
Специалисты напомнили пенсионерам, инвалидам, ветеранам и другим льготным категориям граждан о действующих мерах поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Система предусматривает возможность частичной компенсации затрат или полного освобождения от оплаты в зависимости от конкретного основания для предоставления льготы, пишет mosaica.
Право на субсидию для широкого круга граждан возникает, если фактические расходы на услуги ЖКХ превышают установленную законодательством максимально допустимую долю от совокупного дохода семьи. На федеральном уровне эта доля установлена в размере 22%. Однако региональные власти имеют право снижать этот порог, что делает условия получения помощи более доступными.
Расчет размера субсидии осуществляется адресно, с учетом всех видов доходов семьи. С 2026 года изменение величины прожиточного минимума может повлиять на условия предоставления поддержки. Прожиточный минимум для пенсионеров установлен на уровне ₽16 288. Для неработающих пенсионеров, чей доход окажется ниже регионального прожиточного минимума, предусмотрена автоматическая социальная доплата.
