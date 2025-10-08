От истощения умерла фрукторианка из Польши, весившая 23 кг

На Бали скончалась от истощения польская девушка Каролина Кржизак. В последние дни она питалась исключительно фруктами, а её вес на момент смерти составлял менее 23 килограммов. Об этом сообщили местные паблики, опубликовав её предсмертные фотографии.

Каролина Кржизак увлекалась йогой и веганством. Со временем она полностью перешла на сыроедение, исключив жареную, варёную, печёную и пастеризованную пищу.

В 2024 году она поехала на Бали, где её привлекал «чистый образ жизни» и свежие фрукты. Однако именно там она умерла от истощения.

На момент смерти её вес составлял менее 23 кг. У неё были проблемы с зубами, ногтями и общим состоянием здоровья, а также наблюдались отклонения в работе головного мозга.

