От Югры до Москвы: красавица с Севера вышла в финал конкурса «Мисс Россия».

Жительница Ханты-Мансийска Мария Рыткина успешно преодолела национальный отбор и вошла в число 50 финалисток конкурса «Мисс Россия», финал которого состоится 4 октября в Москве. Об этом сообщает ugra-news.ru.

23-летняя участница, окончившая столичный педагогический вуз с красным дипломом, уже имеет за плечами опыт участия в проекте — прошлогодняя неудача только усилила ее целеустремленность. Как признается сама Мария, ключевыми факторами успеха на кастинге стали искренность и дисциплина, позволившие обойти сотни претенденток.

Подготовка к финалу напоминает профессиональные спортивные сборы: ежедневные тренировки по дефиле занимают 3-4,5 часа, а специальная диета с исключением мучного и сладкого требует железной выдержки. Параллельно с конкурсом Мария ведет блог о путешествиях по России, демонстрируя разносторонние интересы за пределами подиума.

«Очень сложно, но у нас замечательные педагоги, тренер у нас замечательный, замечательные вообще люди, кстати, все вокруг, которые находятся, все всегда поддерживают, а, атмосфера что ни на есть благоприятная», — рассказала участница ugra-tv.ru.

Ранее сообщалось, что в Красногорске Московской области провели полуфинал конкурса «Женщина — Герой».