В епархии раскрыли секрет, куда сбегутся все оренбуржцы в ночь на 7 января
Православные Оренбуржья встретят Рождество под сводами Никольского собора
Фото: [Церковь Серафима Саровского в поселке Селятино Наро-Фоминского округа/Медиасток.рф]
Оренбургская епархия сообщила расписание праздничных богослужений в честь Рождества Христова. Об этом сообщает ria56.
Центральным событием станет Божественная литургия, которую возглавит митрополит Петр в Никольском кафедральном соборе. Служба начнется в 23:50 6 января.
Для верующих, которые не смогут физически присутствовать в соборе, будет организована прямая телевизионная трансляция. По информации губернатора области Евгения Солнцева, вещание обеспечат телеканал ОРТ.
7 января в 17:00 в том же Никольском соборе запланировано проведение всенощного бдения.
