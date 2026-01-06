В епархии раскрыли секрет, куда сбегутся все оренбуржцы в ночь на 7 января

Оренбургская епархия сообщила расписание праздничных богослужений в честь Рождества Христова. Об этом сообщает ria56.

Центральным событием станет Божественная литургия, которую возглавит митрополит Петр в Никольском кафедральном соборе. Служба начнется в 23:50 6 января.

Для верующих, которые не смогут физически присутствовать в соборе, будет организована прямая телевизионная трансляция. По информации губернатора области Евгения Солнцева, вещание обеспечат телеканал ОРТ.

7 января в 17:00 в том же Никольском соборе запланировано проведение всенощного бдения.

