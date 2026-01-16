От квартала к месяцу: почему кировских экскурсоводов теперь будут аттестовывать в 4 раза чаще

В Кировской области вводятся новые стандарты для гидов и экскурсоводов. Как сообщили в региональном Центре развития туризма, с 21 января 2026 года аттестация специалистов будет проводиться не раз в квартал, а каждый месяц. Это решение связано с растущим спросом на внутренний туризм и необходимостью повышения качества услуг, сообщили в пресс-службе правительства области.

Процедура аттестации сохранила двухэтапный формат. Кандидатам предстоит пройти теоретическое тестирование на знание основ профессии, а затем продемонстрировать практические навыки проведения экскурсии в условиях, максимально приближенных к реальным.

Директор Центра развития туризма Кировской области и председатель аттестационной комиссии Алексей Чепцов пояснил, что усиление контроля за квалификацией специалистов направлено на повышение общего качества туристических услуг. Он отметил, что в регионе стремятся к тому, чтобы гостей знакомили с областью только подготовленные, эрудированные и преданные своей малой родине гиды, что соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

