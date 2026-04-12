От Лабинска до Горячего Ключа: где поправить здоровье с выгодой на Кубани

Межсезонье — идеальное время для оздоровительного туризма. Санаторно-курортные учреждения Краснодарского края предлагают программы на любой вкус, медицинские показания и сроки пребывания. Оптимальный вариант — полный курс лечения продолжительностью 21 день, но возможен и полноценный отдых в здравнице в формате уикенда, пишет kuban.aif.ru .

Кубань входит в число лидеров России по количеству санаторно-курортных организаций: в регионе работают около 200 здравниц, предлагающих гостям более 500 оздоровительных программ, которые охватывают профилактику и лечение практически всех известных заболеваний. Санатории оснащены современной диагностической базой, а врачи назначают эффективное лечение, используя передовые методы — озонотерапию, мезотерапию, спелеотерапию. В программах оздоровления широко задействованы природные богатства: минеральные и геотермальные воды, лечебные грязи, морской и горный воздух, мягкий климат.

Большинство санаториев края работают на местных минеральных водах и лечебных грязях. Лабинск известен как город живой воды — один из лучших санаториев расположен непосредственно на минеральных источниках, где под открытым небом действуют естественные термальные бассейны. Минеральную воду здесь применяют при лечении заболеваний сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной систем, органов дыхания, нарушений обмена веществ, сахарного диабета, кожных болезней, опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, почек, глаз, а также гинекологических и урологических проблем.

Главное богатство Мостовского района — знаменитые термальные источники. Здесь открыты четыре месторождения и действуют 28 скважин. Один из санаториев расположен на высоте 400 метров над уровнем моря на берегу реки Малой Лабы. Вода в бассейны поступает из скважин глубиной около двух тысяч метров, поднимаясь на поверхность уже прогретой до +20 градусов и насыщенной бромом, йодом, кальцием. Основной профиль — заболевания костно-мышечной системы, органов дыхания и пищеварения, системы кровообращения, эндокринные расстройства. Популярность такого отдыха растет: турпоток в Мостовский район за последние пять лет увеличился более чем вдвое.

Многие санатории расположены на Черноморском побережье. В Геленджике предлагают восстановление после вирусных инфекций, антистрессовые программы и седативную релаксацию. Особую ценность представляет местный воздух — морской, настоянный на хвое пицундских сосен, растущих у самого берега. Он благотворно влияет на сердце, сосуды и легкие, улучшает обмен веществ и повышает сопротивляемость организма.

Анапа — одна из главных здравниц России, признанный бальнеологический курорт с месторождениями минеральных вод и лечебной грязи. Санаторно-курортный комплекс города насчитывает более 1500 объектов, многие работают круглогодично. Местные здравницы разработали более 400 лечебных методик, часть из которых не имеет мировых аналогов. Целебный воздух сочетает черты горного, морского и степного климата, а простая прогулка по набережной здесь приравнивается к лечебной процедуре.

Горячий Ключ — старейший бальнеологический курорт Кубани, куда приезжают за спокойствием и здоровьем. Курорт славится мягким климатом, целебным воздухом и минеральными источниками, открытыми более 130 лет назад. Минеральную воду используют как для ванн, так и для питьевого лечения. Здесь проходят реабилитацию пациенты с заболеваниями органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы, после инфаркта миокарда и операций на сердце. Врачи рекомендуют отдыхать в санаториях хотя бы раз в год, чтобы сохранить бодрость и здоровье на долгие годы. В межсезонье это особенно выгодно благодаря скидкам и специальным программам.

Ранее сообщалось, что Путин потребовал у главы Кубани объяснить падение сельхозпроизводства в 2025-м.