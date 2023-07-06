«От меня зависят их жизни»: танкист рассказал, что заставляет его идти вперед по минным полям
Танкист рассказал об ощущениях во время подрыва на мине
Фото: [Дмитрий Ягодкин/ТАСС]
Механик-водитель танка Антон В. привык все настраивать перед боем. По сформировавшейся привычке он всегда собран и не думает о том, что будет перед выходом на задание. По словам нашего собеседника, мысль у него одна: «Выполнить задание».
Как сказал боец нашему корреспонденту, пока не поедешь в бой, вообще не страшно. В процессе уже может нахлынуть адреналин, но о поставленной цели танкист не забывает.
«Если я не сделаю, то пацаны из пехоты очень сильно пострадают. За мной идут 15 или 20 человек, это очень много. И от меня зависят их жизни», — подмечает боец, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Танк хорошо защищает от вражеских снарядов, которые ложатся неподалеку, продолжает Андрей.
«Я ездил на БТР, и там надо быть аккуратнее. Тут даже взрывной волны не чувствуется, когда снаряд прилетает в 50-ти метрах от меня. Слышен будто бы стук. То же самое и пули от пулеметов — мне нипочем. А вот когда танк стреляет, то да, хорошо чувствуется выстрел», — говорит солдат журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
В танковом бою Андрею участвовать не приходилось, но вот на мине он однажды подорвался. Это была советская противотанковая мина, которая действует от проезда сверху боевой машины, — ТМ-89, которую кратко называют «ТМка».
«Изнутри взрыв ощущается сильно. Аж к потолку подкидывает. У наводчика был люк закрыт, и он ударился головой, его потом тошнило. Мне, механику, тоже досталось, потому что взрыв произошел рядом со мной», — рассказывает боец.
Первые свои впечатления на танке Андрей запомнит на всю жизнь. «За рычаги» его посадили не сразу, и проехал он всего метров триста, даже машину не почувствовал. А первый боевой выезд был неудачным.
«Пушка тогда не стрельнула — клин не дозакрылся. Думаю: «Ну, вот это меня машина подставила!» — смеется Андрей.
Ранее Андрей рассказал, как на СВО бойцы подстраивают под себя технику.