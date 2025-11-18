«От ментора до обвиняемого»: суд отправил под арест бывшего руководителя технопарка «Сколково»

Экс-гендиректор инновационного кластера «Сколково» Ренат Батыров оказался за решеткой. Суд арестовал его по делу о посредничестве во взяточничестве, где фигурируют многомиллионные суммы. Об этом сообщило РИА Новости.

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу бывшего руководителя технопарка «Сколково» Рената Батырова. Экс-главе инновационного центра вменяют посредничество в особо крупном размере — ему грозит до 11 лет колонии.

Батыров возглавлял «Сколково» на протяжении девяти лет, с 2014 по 2023 год, после чего покинул пост и занялся менторством для предпринимателей. Расследование считает, что именно в этот период он мог действовать как посредник при передаче крупных сумм.

