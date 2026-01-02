Пиротехника и хаос: сколько машин сожгли во Франции в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь по всей Франции сгорело свыше 800 автомобилей. Большинство возгораний зафиксировано на севере и востоке страны, сообщает «Российская газета» со ссылкой на телеканал BFMTV.

Лидером по числу уничтоженных машин стал департамент Нижний Рейн, где огнём было уничтожено 117 транспортных средств. На втором месте — департамент Рона: сгорели 82 автомобиля.

Примечательно, что в Париже не зафиксировано ни одного подобного случая.

По данным полиции, большинство пожаров связано с неосторожным обращением с пиротехникой. В этом году зарегистрировано 386 случаев незаконного использования фейерверков.

В результате происшествий два человека, в том числе 12-летний ребенок, лишились пальцев на руках.

Появившиеся в СМИ видеозаписи подтвердили версию, что пожар в баре Le Constellation на швейцарском курорте Кран-Монтана мог начаться из-за бенгальских огней.