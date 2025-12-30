От Мурманска до Питера: карта России, где новогоднее небо может окраситься в зеленые тона

Новогодняя ночь в России может подарить жителям северных регионов необычное небесное шоу. Согласно прогнозу специалистов Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, в ночь на 1 января ожидается магнитная буря, которая может вызвать полярные сияния.

Эффект будет вызван одновременным воздействием на магнитосферу Земли двух факторов. Во-первых, это поток солнечного ветра из небольшой корональной дыры, наблюдаемой в северном полушарии Солнца. Во-вторых, к планете подойдет край плазменного облака, выброшенного в космос ранее в результате серии вспышек средней мощности (M-класса).

Наибольшие шансы увидеть разноцветные сполохи на небе будут у жителей северных и северо-западных областей России. Самыми благоприятными точками для наблюдения ученые называют Мурманск и Архангельск. Жители Санкт-Петербурга также могут стать свидетелями этого явления. Для центральных регионов, включая Москву, вероятность заметного сияния оценивается всего в 20%.

Согласно прогнозу, магнитная буря ожидается слабой интенсивности (уровень G1) и начнется в ночь на 1 января, продлившись до утра, после чего геомагнитная обстановка стабилизируется.