«От начала войны до полета Гагарина в космос»: ветеран из Королева рассказал о военном пути

Ветеран Великой Отечественной войны из Королева Николай Багаев, который отметил 106-летие, признался, что помнит все значимые события XX века — от начала войны до полета Юрия Гагарина в космос. Об этом он рассказал 360.ru.

По его словам, в начале войны ему было 23 года, тогда он служил рядовым красноармейцем НКВД. В битвах под Москвой мужчина получил первое ранение, однако смог вернуться на фронт. Второе ранение оказалось более серьезным, ему удалось выжить благодаря помощи незнакомой девочки-донора. Багаеву предложили остаться преподавать в училище, но он все равно решил вернуться на передовую.

За годы войны он прошел путь от рядового до командира отряда, участвовал во взятии Кенигсберга и был награжден многочисленными медалями. После Победы ветеран связал жизнь с космосом начал служить на Байконуре, где сопровождал первый искусственный спутник Земли перед запуском. По его словам, он лично видел исторический момент, когда Юрий Гагарин произнес свое знаменитое «Поехали!».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.