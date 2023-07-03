«От него пострадали многие»: в Долгопрудном поймали подозрительного мужчину, который приставал к детям и женщинам

Жители Долгопрудного начали массово жаловаться в соцсетях на мужчину, который второй месяц, по их словам, пристает к женщинам и детям.

Горожане рассказывали неприятные истории, в которых был замешан неизвестный. По их словам, в центре города, на бульваре Воздухоплавателей он подсаживался к девочкам, спрашивал, где баня или торговый центр, хватал за разные места и пытался целовать руки, а также делал попытки заманить их другими способами.

Долгопрудненцы объединились и, по их словам, подали несколько заявлений в полицию. Затем жители сообщили, что к их жалобам прислушались, а приставучего гражданина задержали.

«Пока этого мужчину задержали на 15 суток. В городе от него пострадали очень многие. Как минимум 12 женщин сообщили, что он к ним приставал», — рассказал житель Долгопрудного Георгий Малышев корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мы писали, что в Долгопрудном бьют тревогу из-за мужчины, который пристает к девочкам.