«Пытается заманить, трогает за интимные места»: в Долгопрудном бьют тревогу из-за мужчины, который пристает к девочкам
Жители Долгопрудного жалуются на незнакомца, который домогается детей и взрослых
Фото: [Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC]
Жители Долгопрудного в соцсетях жалуются на странного мужчину, который, по их словам, уже второй месяц пристает к детям на улице. Эту информацию распространяют в родительских чатах.
Как рассказывают горожане, неизвестный на бульваре Воздухоплавателей подсаживается к девочкам и пытается заманить их с собой. Для этого мужчина придумывает разные способы. Например, спрашивает, где находится баня или торговый центр.
Еще мужчина пытался отобрать телефон у дочери одной из жительниц, чтобы заставить школьницу пойти с ним.
«Пристает к девочкам, пытается куда-то заманить, заговаривает с девушками и женщинами и начинает трогать за интимные места. Ходит по Центральному району. Уже многие написали заявления в полицию», — сообщает Светлана А. (Имя изменено – Прим. ред.) корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Горожане призывают власти принять меры и пресечь действия неизвестного.
Ранее мы писали, что жители Долгопрудного бьют тревогу из-за массовой гибели уток.