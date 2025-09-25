От нигерийского дяди до «секретного задания»: житель Подмосковья едва не помог террористам

Вымышленный житель Балашихи Анатолий Кельмяшкин снова стал героем профилактического ролика прокуратуры Московской области, на этот раз оказавшись в центре схемы с имитацией работы спецслужб. Об этом сообщает издание REGIONS со ссылкой на ведомство.

По ролику, мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ, поручили мужчине передать дипломат с неизвестным содержимым постояльцу дорогого столичного отеля. Облачившись в смокинг для конспирации, Кельмяшкин прибыл в гостиницу, где вместо «резидента» его ждал сотрудник прокуратуры с обвинениями в пособничестве терроризму.

Это уже второй разыгранный случай, когда этот персонаж становится жертвой аферистов — ранее он перевел деньги «дяде из Нигерии», обещавшему наследство с плантациями и парком Rolls-Royce.

Новая схема показала эволюцию методов мошенников: они создают многодневные сценарии с элементами психологического давления, используя авторитет государственных структур. В прокуратуре предупреждают, что подобные «секретные задания» не делают граждан агентами, а превращают в соучастников преступлений.

Кейс с Кельмяшкиным наглядно показал жителям, как доверчивость и желание почувствовать свою причастность к «секретным миссиям» могут обернуться серьезными правовыми последствиями.

