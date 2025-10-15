От носков до антидроновых пончо: уникальные вещи для бойцов СВО вышивают в Подмосковье

В подмосковном Ногинске волонтерский отряд «Богородские берегини» освоил производство уникальных антидроновых одеял с двойной защитой. Об этом сообщает издание REGIONS.

Женская команда, начинавшая с пошива базовой экипировки для военных, теперь ежемесячно выпускает 40 специализированных покрытий и 20-25 пончо, обеспечивающих маскировку от беспилотников. Технология основана на двухслойной конструкции из ткани «Оксфорд-210» и отражающего материала «Мох» — разная окраска сторон позволяет эффективно скрываться как в дневное, так и в ночное время.

Помимо основных изделий, цех выпускает 10 камуфляжных костетов «Леший» и «Кикимора», а также по четыре маскировочные сети ежемесячно. Процесс организован при поддержке благотворительного союза инвалидов Ногинска, предоставившего помещения и оборудование, что позволило волонтерам-надомницам параллельно заниматься вязанием носков и пошивом белья.

Для военных подразделений такая инициатива стала источником тактически важной продукции — легкие многофункциональные покрытия можно использовать как для укрытия техники, так и для индивидуальной маскировки.

