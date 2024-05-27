От обнаруженной в Самаре мальтийской лихорадки, опасной для мозга, не оказалось вакцин

Специалисты рассказали, что от мальтийской лихорадки, найденной в Самаре, не существует вакцин, рассчитанных для людей. При этом инфекция способна передаваться от зараженных животных населению. Комментарии врачей и других российских специалистов публикует RT .

Мальтийская лихорадка известна также как бруцеллез, так как провоцируется бактериями рода Brucella. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух отметила, что заболевание передается от животных человеку при прямом контакте либо при употреблении в пищу. Опасно в данном случае не только мясо зараженного скота, но и производные продукты (сыр, молоко, творог). То есть, передача осуществляется фекально-оральным механизмом.

Врач-терапевт Александр Малов из ЦНМТ уточнил, что от бруцеллеза нет вакцин, по крайней мере, для людей. Чаще врачи назначают антибактериальную терапию. Инкубационный период — от одной недели до пяти месяцев.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский добавил, что мальтийская лихорадка может оказаться опасной для человека, если ее не лечить или принять начало заражения за ОРВИ, что возможно. Начнутся осложнения и укрепления патологий, которые могут стать и хроническими. Далее развиваются проблемы с функционированием органов, менингит, ухудшение памяти и многое другое.

«Довольно-таки разнообразного поражения внутренних органов, начиная от суставов, заканчивая нервной системой и даже мочевыделительной и половой системой. Это инфекционное заболевание, которое может приводить к серьезным последствиям, вплоть до бесплодия или хронического поражения суставов», — отметил инфекционист.

Зараженные продукты крайне редко оказываются в руках покупателей. Такая ситуация возможна при приобретении у фермеров, которые не осуществляют контроль за здоровьем животным и не проверяют качество продукции. Существует профилактика, которая помогает избегать таких историй. Однако недавно в Куйбышевском районе Самары ввели карантин: все как раз из-за мальтийской лихорадки. Очаг нашелся на территории личного подсобного хозяйства на юге города. Про зараженных людей информации нет.

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