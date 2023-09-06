От онкологии до летального исхода: дерматолог рассказала, почему нельзя удалять папилломы самостоятельно

«Любые методы удаления папиллом в домашних условиях далеко не безопасны. Во-первых, нужно обладать определенным набором знаний, чтобы быть уверенным в том, что вы удаляете именно папиллому. На нее могут быть похожи многие небезопасные образования. А при ликвидации папилломы важно еще и удалять ее целиком, с так называемой ножкой. В домашних условиях это не всегда удается», — подчеркнула эксперт.