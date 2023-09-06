От онкологии до летального исхода: дерматолог рассказала, почему нельзя удалять папилломы самостоятельно
Дерматолог Аншба рассказала об опасностях удаления папиллом в домашних условиях
Фото: [freepik.com]
Вирус папилломы человека — распространенная инфекция, которая, хоть и не является очень опасной, способна доставить неудобства. Из-за этого некоторые носители вируса предпринимают попытки самостоятельно избавляться от новообразований, вызываемых им.
Врач-дерматолог Алина Аншба призвала граждан не заниматься самолечением. Простой, казалось бы, процесс на деле требует специальных знаний и навыков.
«Любые методы удаления папиллом в домашних условиях далеко не безопасны. Во-первых, нужно обладать определенным набором знаний, чтобы быть уверенным в том, что вы удаляете именно папиллому. На нее могут быть похожи многие небезопасные образования. А при ликвидации папилломы важно еще и удалять ее целиком, с так называемой ножкой. В домашних условиях это не всегда удается», — подчеркнула эксперт.
По словам медика, самостоятельное избавление от папиллом грозит серьезными проблемами. В некоторых случаях цепочка последствий приводит к летальным исходам.
«Остатки основания таких образований могут вызывать быстрый рецидив, инфицирование (при недостаточной предварительной обработке кожи) и длительное воспаление. Последнее, в свою очередь, приводит к появлению атипичных клеток или малигнизации — то есть, к онкологии», — предупредила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Верным вариантом будет обратиться к хирургу или дерматологу. Квалифицированная помощь, заверила Аншба, позволит избежать неприятностей.
«Безопасно удалить папиллому можно только в условиях клиники. Самым эффективным методом является иссечение радиоволновым методом. При его использовании ткани сразу коагулируются, поэтому процедура проходит бескровно, а регенерация оказывается очень быстрой. Уже через 3-7 дней возникшие на месте папиллом корочки отпадают, а через 2-3 месяца от операции не остается практически никаких следов», — подчеркнула врач.
Ранее были названы последствия бесконтрольного приема антибиотиков.