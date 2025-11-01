От палаты до подиума: врач из Подмосковья представит Россию на «Мисс Вселенная»

21 ноября в Таиланде состоится финал международного конкурса «Мисс Вселенная», где Россию представит необычная участница — 22-летняя Анастасия Венза из Реутова, совмещающая модельную карьеру с обучением в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. Как пишет REGIONS, модель уже выбрала платье для престижного конкурса.

Победительница национального конкурса «Мисс Россия-2025», завоевавшая в начале октября жемчужную корону от Mercury и денежный приз в 1 миллион рублей, готовится к самому масштабному соревнованию в мире красоты, где за титул будут бороться 133 участницы.

Незадолго до финала Анастасия показала конкурсное платье для выхода на международной арене — полупрозрачный наряд телесного оттенка, расшитый кристаллами. Однако за внешним блеском скрывается серьезная профессиональная подготовка: будущий врач осознанно шла к поступлению в Сеченовский университет и рассматривает участие в конкурсе как ценный жизненный опыт.

«Уверена, что смогу достойно представить Россию и наш вуз на международной арене», — поделилась Анастасия с REGIONS.

Путь к международному конкурсу был непростым — в финале национального отбора участвовали 50 девушек со всей страны, от Калининграда до Владивостока, прошедших череду отборов, дефиле и творческих заданий. Победительница получила не только корону из белого золота, но и право представлять страну на мировых конкурсах красоты.

В свободное время Анастасия увлекается верховой ездой и волейболом, демонстрируя, что современная женщина может успешно сочетать интеллектуальную деятельность, спортивные увлечения и успехи в модельном бизнесе.

