От Парижа до Серпухова: наследие фотографа Николая Андреева объединило современных мастеров объектива

Серпуховской историко-художественный музей стал площадкой для торжеств в честь 143-летия со дня рождения прославленного фотографа-пикториалиста Николая Платоновича Андреева. Юбилейная церемония завершила ежегодный фестиваль «Объектив России» в рамках проекта «Андреевская осень».

Участники творческого состязания «Наследие мастера» представили работы, вступившие в художественный диалог с творчеством всемирно известного земляка. Вместо прямого цитирования снимков современные авторы стремились передать эмоциональную атмосферу его знаменитых пейзажей, воссоздавая лирические образы серпуховских окрестностей и берегов Оки и Протвы.

В программу вечера вошли награждение лауреатов конкурса, выступления певицы Тамары Бриллиантовой и актера Дмитрия Глухова, а также музыкально-литературная слайд-композиция, раскрывающая художественный мир Андреева.

Среди отмеченных наградой оказались руководитель местного фотоклуба Владимир Григорян, председатель пущинского фотоклуба Владимир Гришин и глава Серпуховского центра фотографического искусства Юрий Сурков. Также лауреатами стали Ирина Ланских и Владимир Лосман.

Праздник продемонстрировал непреходящее значение наследия Николая Андреева для развития фотоискусства, объединив классические традиции с современными творческими поисками.

