От Парижа до Серпухова: наследие фотографа Николая Андреева объединило современных мастеров объектива
Фото: [Пресс-служба Администрации городского округа Серпухов]
Серпуховской историко-художественный музей стал площадкой для торжеств в честь 143-летия со дня рождения прославленного фотографа-пикториалиста Николая Платоновича Андреева. Юбилейная церемония завершила ежегодный фестиваль «Объектив России» в рамках проекта «Андреевская осень».
Участники творческого состязания «Наследие мастера» представили работы, вступившие в художественный диалог с творчеством всемирно известного земляка. Вместо прямого цитирования снимков современные авторы стремились передать эмоциональную атмосферу его знаменитых пейзажей, воссоздавая лирические образы серпуховских окрестностей и берегов Оки и Протвы.
В программу вечера вошли награждение лауреатов конкурса, выступления певицы Тамары Бриллиантовой и актера Дмитрия Глухова, а также музыкально-литературная слайд-композиция, раскрывающая художественный мир Андреева.
Среди отмеченных наградой оказались руководитель местного фотоклуба Владимир Григорян, председатель пущинского фотоклуба Владимир Гришин и глава Серпуховского центра фотографического искусства Юрий Сурков. Также лауреатами стали Ирина Ланских и Владимир Лосман.
Праздник продемонстрировал непреходящее значение наследия Николая Андреева для развития фотоискусства, объединив классические традиции с современными творческими поисками.
