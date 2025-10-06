Первый Открытый творческий Фестиваль-конкурс «Мудрый возраст» состоялся в Серпухове

Более 55 талантливых представителей «серебряного возраста» со всего городского округа Серпухов приняли участие в первом Открытом творческом Фестивале-конкурсе «Мудрый возраст», который прошел в рамках Дня пожилого человека.

В рамках мероприятия горожане «серебряного возраста» с энтузиазмом демонстрировали свои возможности. Форум также стал площадкой для приятного общения друг с другом.

Организацией мероприятия занимались МБУ «Культурно-досуговое объединение» и Липицкий центральный сельский Дом культуры. Депутат Совета депутатов Городского округа Серпухов Валерий Кузнецов приветствовал участников, которые демонтировали свои творческие способности: пели, танцевали, читали, мастерили. Были представлены различные конкурсные номинации: декоративно-прикладное искусство, инструментальное исполнительство, художественное слово и вокал.

В фойе для гостей форума организовали выставку творческих работ, выполненных в различных техниках. Члены жюри высоко оценили каждую поделку. Затем представители старшего поколения выступали на сцене. Победителям и лауреатам фестиваля-конкурса вручили памятные подарка и дипломы.

Подобные мероприятия мотивируют людей старшего поколения вести активный образ жизни, показывают им безграничный круг их возможностей, позволяют приятно провести время и найти единомышленников. Каждое выступление сопровождалось бурными аплодисментами.

Ранее сообщалось, что в Серпухове состоялся батл «Встреча поколений».