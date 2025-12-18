От передовой к молодежи: в новом Центре «Россия» в Югре ветераны СВО провели урок мужества

В Ханты-Мансийске в рамках открытия Национального центра «Россия» состоялась особенная встреча — прямой, живой диалог молодежи с ветеранами специальной военной операции. Как сообщает ugra-news.ru , участники встречи, подполковник Павел Русин и бывший фронтовой повар Руслан Вахитов, оба — кавалеры ордена Мужества, поделились с юными югорчанами не только боевыми историями, но и личным опытом адаптации к мирной жизни, активно поддерживаемой государством.

Подполковник Русин, участник программы «Время героев», рассказал о своей стажировке в правительстве Югры под руководством губернатора.

«Быть наставляемым губернатором Югры — большая ответственность, это большие возможности и, соответственно, такой же спрос», — отметил ветеран.

Он подчеркнул, что государство дает защитникам возможность получить образование по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Руслан Вахитов, герой проекта «Герои Югры», добровольно ушедший на фронт в 2022 году, подал заявку на обучение, «сидя в телефоне на передовой».

В разговоре со школьниками и студентами герои обсудили не только мужество и патриотизм, но и практические аспекты: важность поддержки семьи, способы борьбы со стрессом и поиск радости в гражданской жизни. Эта встреча в новом культурно-просветительском центре, открывающемся по поручению президента во всех регионах, стала наглядным примером того, как личные истории участников СВО, подкрепленные реальными программами их поддержки и развития, формируют живое, понятное молодому поколению представление о долге, стране и будущем.

