От Салехарда до Бродвея: песня про альфа-самца покорила Полину Гагарину

Ямальцы ворвались в федеральный эфир и предложили звездам переехать на Север. В пятом сезоне шоу «Конфетка» на ТНТ салехардцы Олег Гецевич, Александр Кошкарев и Виталий Бахвалов представили свой шуточный трек «Послушай, девочка». Композиция, посвященная теме альфа-самца, вызвала бурю эмоций у звездного жюри и ведущих. Как жители Салехарда оказались в мире большого шоу-бизнеса, выясняло интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Развлекательный проект выходит с 28 января 2023 года на канале ТНТ. Концепция проста и эффектна: непрофессиональные музыканты представляют звездному жюри свои клипы и песни, а известные исполнители перепевают их в своей манере и с другой аранжировкой. В каждом выпуске — пять композиций.

Новые версии оценивают зрители и жюри. За происходящим следят ведущие Марина Кравец и Гарик Мартиросян. Автор лучшей песни получает приз — 500 тысяч рублей. Имена участников держат в секрете до самого эфира. За пять сезонов в проекте уже снялись такие мэтры, как Алена Апина, Мона, Александр Иванов, Стас Костюшкин, Филипп Киркоров, Ваня Дмитриенко, Любовь Успенская, Регина Тодоренко. Пятый сезон вышел в эфир в День всех влюбленных — 14 февраля 2026 года.

В спецвыпуске, посвященном 14 февраля, прозвучал трек салехардцев. Композицию «Послушай, девочка» (в эфире прозвучал вариант «девчонка») исполнили Тимур Родригез и его партнерша Катя Кабак.

По мнению авторов, сначала песне немного не хватило драйва, однако потом она оказалась очень заводной. Члены жюри даже пустились в пляс. Сам Олег Гецевич не сдержал эмоций прямо в студии: «Матерь Божья, это мурашеньки! Песня так хорошо заиграла. Это было потрясающе».

После выступления ямалец признался: «Поучаствовать на таком грандиозном шоу — это лютый кайф!». Александр Кошкарев отметил, что потрясен представленным номером и честно признал: в батле с профессионалами победа осталась за ними.

Полина Гагарина, которая вошла в состав жюри вместе с Тимуром Родригезом, Клавой Кокой и Романом Каграмановым, также не стала скрывать восхищения.

Северяне с иронией отреагировали на успех и предложили звездам сотрудничество. «Эта пара, как исполнители, новая, и у нее еще нет продюсера. Песня показала их потенциал. Давайте работать вместе!» — предложил Олег Гецевиц.

Он пояснил, что в Салехарде сейчас зима, лежит снег, и если певцы готовы к таким условиям, то он будет не против вложить в них средства. Главный аргумент прозвучал убедительно: «Съемки клипа в Салехарде несут за собой шлейф успеха».

Занять первое место ямальцам не удалось — их версия собрала 40 голосов. Победу в пятом выпуске одержал Сергей Одинцов с песней «Знают небеса» (68 голосов), которую перепели Влад Топалов и Регина Тодоренко. Второе место у Яны Чили с «Капибарой» (69 голосов, версия Марины Кравец и Гарика Мартиросяна). Третьим стал Сергей Одинцов.

Тем не менее, для салехардцев участие в проекте стало личной победой: они заявили о себе на всю Россию, покорили звездное жюри и получили предложения о коллаборации.

Шоу завершилось вечеринкой, подарившей всем участникам хорошее настроение. Шестой выпуск «Конфетки» запланирован на 21 февраля.

