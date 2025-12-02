От Салехарда до Донбасса: врач провел десятки экстренных операций на передовой за месяц

Анестезиолог-реаниматолог Салехардской окружной клинической больницы Иосиф Подвальный уже больше месяца выполняет свою работу в тысячах километров от дома — в Волновахской городской больнице. Об его успехах написало интернет-издание «Ямал-Медиа» .

За это время ямальский специалист принял непосредственное участие в 100 хирургических вмешательствах, 20 из которых были экстренными, спасительными операциями. Его командировка, организованная департаментом здравоохранения ЯНАО, продлится до середины декабря, и каждый день в операционной Волновахи начинается с понимания высокой ответственности.

«Находясь в Волновахе, ежедневно убеждаюсь, что главная задача — обеспечить безопасность пациента в критический момент. Профессионализм, внимательность и умение быстро реагировать становятся залогом успешного исхода каждой операции», — отметил врач.

Его слова отражают суть работы анестезиолога-реаниматолога, который отвечает за жизнь пациента на самом сложном этапе — во время хирургического вмешательства и выхода из наркоза. Важным фактором, способствующим успеху, врач называет современное оборудование, которое позволяет не только повысить безопасность процедур, но и значительно сократить болезненный восстановительный период для пациентов.

