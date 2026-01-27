Кузбасские хирурги удалили пациенту гигантский тромб длиной 50 сантиметров

Врачи Кузбасской областной больницы провели сложнейшую операцию, спасая пациента от неизбежной ампутации. Из ноги жителя Юрги был удален гигантский тромб длиной в 50 сантиметров, пишет РИА Новости.

Пациент поступил в медучреждение с критическим нарушением кровоснабжения: нога была холодной, имела бордовый оттенок, мужчину мучила сильная боль. Обследование показало обширный тромбоз, развившийся на фоне атеросклероза. Промедление грозило потерей конечности.

Сосудистый хирург Александр Садовский выполнил малотравматичное вмешательство через три мини-доступа. Ему удалось извлечь массивный тромб, который проходил через всю ногу. Благодаря мастерству медиков, не только была предотвращена ампутация, но и достигнут поразительный результат восстановления: уже через несколько дней после операции пациент начал ходить самостоятельно.

