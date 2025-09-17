От штрафа до тюрьмы: что грозит женщинам за нападение на детей в Подмосковье

Случаи нападений на детей в подмосковном поселке Боброво, где две местные жительницы совершили агрессивные действия в отношении семилетнего и трехлетнего ребенка, могут повлечь серьезные уголовные последствия. Об этом изданию REGIONS заявил адвокат Алексей Цыганов.

Как пояснил юрист, степень ответственности напрямую зависит от тяжести причиненного вреда, который определит судебно-медицинская экспертиза. При причинении легкого вреда здоровью семилетнего мальчика обвиняемой грозит наказание по статье 115 УК РФ — штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до года или арест до четырех месяцев.

Если же экспертиза установит вред здоровью средней тяжести, дело, по словам адвоката, будут квалифицировать по статье 112 УК РФ с санкцией до пяти лет лишения свободы.

Отдельное производство могут возбудить по факту нападения на трехлетнего ребенка — эти действия могут классифицировать как хулиганство с применением насилия к малолетнему, что также предусматривает до пяти лет колонии.

