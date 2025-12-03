От штрафа до тюрьмы: инструкция, как наказать любителей петард, музыки и орущих сигнализаций

Ночной вой автомобильной сигнализации и взрывы петард в предновогодний период стали для жителей Подмосковья не просто раздражителем, а поводом для активных юридических действий. Понимание конкретных статей закона и правильный алгоритм действий позволяют не только восстановить тишину, но и привлечь нарушителей к ответственности, вплоть до уголовной. REGIONS опубликовал ряд рекомендаций по борьбе с нарушителями.

Если мешает сигнализация, первым шагом должна быть попытка мирно решить вопрос: найти владельца по номеру на стекле или через охрану/УК. Если это невозможно или разговор не помогает, а шум длится более 15 минут, следует звонить в полицию. Основанием служит статья 6.4 КоАП РФ («Нарушение тишины и покоя граждан»), по которой предусмотрен штраф от 500 до 2000 рублей.

Для доказательств полезно сделать аудио- или видеозапись. Коллективная жалоба от жильцов усиливает эффект. Важное предостережение: самостоятельная попытка отключить чужую сигнализацию может обернуться обвинением в порче имущества и уголовным делом против самого заявителя.

Ситуация с петардами серьезнее, так как речь идет не только о шуме, но и о прямой угрозе безопасности. Юрист Сергей Измайлов поясняет, что в Подмосковье действует общий запрет на использование пиротехники в населенных пунктах. Продажа петард лицам младше 16 лет незаконна. Подростки, взрывающие их, могут быть привлечены за хулиганство, а их родители — оштрафованы. Однако ключевой риск — последствия. Если в результате испуга пострадает человек с больным сердцем или пиротехника причинит тяжкие телесные повреждения, ответственность может переквалифицироваться в уголовную, вплоть до лишения свободы.

Таким образом, универсальный и единственно правильный ответ на оба вида нарушений — вызов полиции по номеру 102 или 112. В случае с сигнализацией это пресечет административное правонарушение, а в случае с петардами — позволит превентивно остановить потенциальное преступление.

