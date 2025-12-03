«Послаблений не будет»: юрист предупредил москвичей о штрафах за шум в новогоднюю ночь

Встречать Новый год с размахом может оказаться дорогим удовольствием. Юрист предупредил, что за громкую музыку и запуск фейерверков с балконов в праздничную ночь грозят штрафы, причем в Москве послаблений не будет. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам юриста, в столице, в отличие от некоторых регионов, не делают исключений из закона о тишине даже 31 декабря. Шум после 23:00 может обернуться штрафом до 2 тыс. руб. для граждан. Власти Владимирской области или Алтайского края, к примеру, относятся к этому лояльнее и допускают послабления.

Отдельная статья расходов — пиротехника. Запуск салютов с балконов, лоджий или просто во дворах жилых домов является нарушением правил пожарной безопасности. Подобная «иллюминация» также может привести к финансовому наказанию. Юрист призвал граждан заранее ознакомиться с местными правилами благоустройства и соблюдать их, чтобы праздник не закончился визитом участкового и постановлением об административном правонарушении. Это особенно актуально для жителей многоквартирных домов, где конфликты из-за шума — частое явление.

Ранее юристы раскрыли суть «казуса Долиной» в деле о продаже квартиры.