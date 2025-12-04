От штрафа до уголовной статьи: юрист объяснил, что грозит за объятия против воли человека

Несанкционированные объятия, то есть физический контакт без добровольного согласия человека, могут повлечь за собой юридическую ответственность. Об этом в интервью интернет-изданию «Абзац» предупредил юрист Михаил Салкин.

Такие действия, по словам специалиста, могут быть расценены как форма сексуального домогательства или насилия.

«Наиболее близкие нормы УК РФ — статья 132 "Насильственные действия сексуального характера" и статья 133 "Понуждение к действиям сексуального характера"», — уточнил Салкин.

Подобные случаи, отметил юрист, в России чаще всего квалифицировались как мелкое хулиганство по административному кодексу. Это влекло за собой наложение штрафа в размере от 500 до 1000 руб. или административный арест на срок до 15 суток.

Однако сейчас, подчеркнул Салкин, наказание может быть жестче, в том числе после недавних случаев, когда ученики скандального пикапера Алекса Лесли приставали к девушкам на улицах.

