От склада до курьера: как российским пенсионерам найти работу без обмана

Эксперты назвали наиболее перспективные варианты подработки для пенсионеров в России. В интервью «Ленте.ру» директор по маркетингу Ventra Go! Анна Ларионова отметила , что пожилые люди могут успешно трудоустроиться на должности работников складов, кассиров, курьеров или сборщиков заказов.

По словам эксперта, такой частичной занятости достаточно для поддержания приемлемого уровня жизни и сохранения социальной активности.

Почти каждый второй пенсионер (48%) проявляет интерес к возможности дополнительного заработка. Основными мотивами являются необходимость в дополнительном доходе (76%), неуверенность в стабильности пенсионных выплат (46%) и желание оказать финансовую помощь членам семьи (37%).

На современном рынке труда особенно востребованы профессии, не требующие специальной квалификации. Курьеры в дни с высокой загрузкой могут зарабатывать до 6 тыс. руб., тогда как сборщики заказов и работники торговых залов получают от 2 тыс. до 4 тыс. руб. за смену.

Специалисты рекомендуют пенсионерам проявлять осторожность при поиске подработки. Перед трудоустройством необходимо изучать отзывы о компании-работодателе и проверять ее репутацию через специализированные интернет-порталы.

Особое внимание следует уделять документальному оформлению трудовых отношений — работать без официального соглашения крайне небезопасно.

Наиболее безопасным вариантом считается подработка через цифровые платформы гибкой занятости, которые гарантируют своевременность выплат.

Ранее депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий.