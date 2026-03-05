С детства нас пугают сладким: «будешь много есть конфет — останешься без зубов». Но мало кто задумывается, что запущенный кариес способен убивать не только эмаль, но и сердце. Эксперты рассказали, как сохранить зубы здоровыми и почему дырка в зубе может обернуться инфарктом, пишет Пятый канал.

Исторический экскурс

Стоматолог-имплантолог Дмитрий Дмитрович пояснил, что древние люди практически не сталкивались с кариесом — его распространенность составляла всего 1–2 процента. С переходом к земледелию показатель вырос до 6 процентов, а с появлением обработанных продуктов и сахара достиг 90 процентов в современных развитых странах.

Стоматолог-ортодонт Анна Базан описала механизм разрушения зубов: бактерии на эмали выделяют кислоты, минеральные компоненты пытаются их нейтрализовать, но в итоге вымываются, и на их месте образуется полость.

Системная угроза

Кардиолог Кристина Вульф обратила внимание на то, что через разрушенную эмаль бактерии проникают в зубодесневые карманы, вызывая пародонтит. А это воспаление, по словам врача, является независимым фактором риска инфаркта и инсульта. Дмитрий Дмитрович добавил, что инфекция в полости рта провоцирует обострения пиелонефрита, заболеваний суставов и желудочно-кишечного тракта, попадая в кровоток и оседая на стенках сосудов.

Стоматолог-терапевт Елена Мартынова в интервью «Газете.Ru» пояснила, что стрептококки, являющиеся главными возбудителями кариеса, также провоцируют частые ангины, отиты и рецидивы ОРЗ. При попадании в кровоток эти бактерии способны вызвать воспаление в тканях сердца и суставов. Хронические очаги инфекции при недолеченном кариесе снижают местный иммунитет, открывая дорогу вирусам и бактериям.

Современные методы лечения

Современная стоматология способна остановить кариес на ранних стадиях даже без бормашины. Анна Базан описала метод инфильтрации: специальный гель снимает поверхностный слой, спирт высушивает пятно, а жидкая пломба встраивается в структуру зуба и полимеризуется.

Дмитрий Дмитрович добавил, что эффективна и реминерализация — нанесение гелей с кальцием, фосфором или фтором. Пациентам с высокой распространенностью кариеса он рекомендовал профессиональную гигиену раз в 4–5 месяцев с обязательной реабилитирующей терапией.

Домашний уход и питание

В домашнем уходе, по мнению Анны Базан, необходимы пять средств: щетка, паста, нить, ополаскиватель и скребок для языка. Помогут и индикаторы налета, окрашивающие биопленку в яркие цвета. Что касается питания, эксперты советуют твердый сыр для выработки слюны, орехи для укрепления эмали, яблоки и морковь как природные щетки, а также зеленый чай с фтором и антиоксидантами.

