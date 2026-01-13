От смеха до инвалидности: монолог матери о халатности врачей в роддоме № 1 Новокузнецка

На фоне расследования гибели девяти младенцев в роддоме № 1 Новокузнецка история многолетней давности обнажила системные проблемы этого медицинского учреждения. Пациентка Анна в эксклюзивном интервью интернет-изданию « Абзац » рассказала жуткие подробности своих родов, произошедших 11 лет назад, после которых ее сын стал инвалидом.

По словам женщины, при поступлении ее состояние было удовлетворительным и врачи, оценив предполагаемый вес плода в 4,9 кг, все же приняли решение о естественных родах. Когда родовая деятельность стала протекать тяжело, а женщина начала просить о кесаревом сечении, чтобы спасти ребенка, медицинский персонал, по ее утверждению, лишь смеялся над ней.

Анна подробно описала критический момент: «На все мои просьбы прокесарить меня, чтобы спасти сына, надо мной смеялись и говорили, что бригада, которая занимается кесаревым сечением, уехала домой… Голову я вытужила, на большее сил не хватило, и сына стали выдавливать из меня. Его выдавили — он не кричал, не дышал».

Ребенка весом 5,1 кг удалось реанимировать, но, по словам матери, дальнейшая помощь была оказана с опозданием. Сын родился с тяжелой асфиксией, о чем, по ее словам, свидетельствовал вопрос детского реаниматолога к врачам: «Что вы наделали, зачем пустили в роды? Знали, что плод очень крупный?»

В результате, как считает Анна, из-за халатности персонала ее сын получил инвалидность. Сейчас у него диагностированы гидроцефалия, эпилепсия и проблемы с сердцем вследствие выраженной гипоксии. Женщина надеется, что расследование недавних смертей младенцев приведет к наказанию виновных и привлечет внимание надзорных органов к работе этого роддома.

Ранее врачи обнародовали диагнозы 9 младенцев, скончавшихся в новокузнецком роддоме.