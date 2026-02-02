Ужин, который не даст уснуть: врачи составили черный список для вечернего приема пищи

Поздний ужин или ночной перекус могут стать причиной не только бессонницы, но и серьезных проблем со здоровьем в будущем. Об этом заявили диетологи, опрошенные RT . Эксперты объяснили, какие продукты категорически не стоит употреблять перед сном и каковы физиологические причины таких ограничений.

Врач-диетолог Марият Мухина пояснила, что во время сна мозг должен очищаться от амилоидных белков. Если этот процесс нарушается из-за активного пищеварения, токсичные соединения накапливаются и могут повредить нейронные связи.

«На ночь вообще есть нежелательно. Поэтому за три часа до сна нужно, чтобы пища не была в желудке. Особенно опасно есть белковую пищу. Если за ночь от них мозг не освобождается, то они там накапливаются и нарушают нейронные связи, возникает болезнь Альцгеймера, деменция», — отметила специалист.

По словам Мухиной, особую опасность представляют мясные продукты, стимулирующие выработку нейростимулятора норадреналина, который мешает заснуть. В черный список для вечера она также включила яйца, миндаль, соевые бобы, бананы, сыр, семечки и арахис — все они вызывают выброс возбуждающих нейромедиаторов. В крайнем случае допустимы лишь легко перевариваемые варианты, такие как некоторые кисломолочные продукты (при отсутствии непереносимости) или овощные смузи.

Исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог Нурия Дианова подчеркнула важность временного интервала. Идеальное время для ужина — за три-четыре часа до сна.

«Дело в том, что это то время, которое позволит случиться пищеварению непосредственно в самом желудке и опуститься дальше, в двенадцатиперстную кишку, где происходит дальнейшее переваривание и всасывание», — отметила она.

В горизонтальном положении пищеварительные процессы замедляются, что ухудшает переваривание и всасывание. Тяжелая, жирная, острая или сладкая пища, а также тонизирующие напитки и алкоголь могут спровоцировать изжогу, тяжесть в животе и значительно снизить качество отдыха. В вечернем приеме пищи, по мнению эксперта, должны преобладать растительные продукты.

