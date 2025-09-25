От советского секс-символа до Голливуда: как сложилась судьба актрисы Елены Аржаник
KP.RU: снявшаяся голой в СССР актриса Аржаник уехала в США и сменила фамилию
Фото: [кадр из к/ф «Город Зеро» (1988) реж. Карен Шахназаров]
Судьба Елены Аржаник — пример превратностей актерской профессии. Став одной из первых советских актрис, снявшихся полностью обнаженной в культовом фильме Карена Шахназарова «Город Зеро» (1988), она мгновенно превратилась в секс-символ поколения. Обозреватели KP.RU узнали, как живет знаменитость сейчас.
Аржаник вспоминала, как на откровенные съемки ее уговорил Леонид Филатов фразой «Надо, Лена!». Однако по итогу даже такая слава не принесла финансового благополучия. Например, в коммерческом проекте «За прекрасных дам!» ей платили всего 25 рублей за съемочный день. Тем не менее, именно за этой звездой закрепился статус советского секс-символа, причем одного из первых.
Переломным моментом стала эмиграция в Лос-Анджелес с мужем-бизнесменом Геннадием Вострецовым, который скрывал три судимости за мошенничество и даже взял фамилию жены для прикрытия. После его ареста в 2002 году актриса начала жизнь заново — вышла замуж за музыканта с фамилией Воробофф, родила двоих детей и продолжила карьеру под именем Елена Воробофф.
По данным KP.RU, она получает небольшие роли в голливудских проектах, довольствуясь скромными, но стабильными возможностями в профессии.
