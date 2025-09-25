От советского секс-символа до Голливуда: как сложилась судьба актрисы Елены Аржаник

Судьба Елены Аржаник — пример превратностей актерской профессии. Став одной из первых советских актрис, снявшихся полностью обнаженной в культовом фильме Карена Шахназарова «Город Зеро» (1988), она мгновенно превратилась в секс-символ поколения. Обозреватели KP.RU узнали , как живет знаменитость сейчас.

Аржаник вспоминала, как на откровенные съемки ее уговорил Леонид Филатов фразой «Надо, Лена!». Однако по итогу даже такая слава не принесла финансового благополучия. Например, в коммерческом проекте «За прекрасных дам!» ей платили всего 25 рублей за съемочный день. Тем не менее, именно за этой звездой закрепился статус советского секс-символа, причем одного из первых.

Переломным моментом стала эмиграция в Лос-Анджелес с мужем-бизнесменом Геннадием Вострецовым, который скрывал три судимости за мошенничество и даже взял фамилию жены для прикрытия. После его ареста в 2002 году актриса начала жизнь заново — вышла замуж за музыканта с фамилией Воробофф, родила двоих детей и продолжила карьеру под именем Елена Воробофф.

По данным KP.RU, она получает небольшие роли в голливудских проектах, довольствуясь скромными, но стабильными возможностями в профессии.

Ранее сообщалось, что 25 сентября исполнилось 105 лет со дня рождения Сергея Федоровича Бондарчука: фронтовика, покорившего Голливуд.