От стресса до инфаркта: чем грозит повышение холестерина

Постоянный стресс буквально выкачивает из человека все силы. Люди это понимают, но мало кто действительно борется с депрессией. Рано или поздно это негативно скажется на физическом состоянии и может привести даже к инсульту или инфаркту.

Дело в том, что стресс напрямую связан с уровнем холестерина в крови, о чем заявляют кардиологи. Основная угроза, конечно, исходит от неправильного питания и вредных привычек, но стресс также не нужно сбрасывать со счетов.

«Нервная система устроена так, что требует от организма все больше и больше гормонов в случае сильного стресса. А вместе с этим растет уровень холестерина. Одно без другого попросту не может существовать», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-невролог Алексей Сомкин.

Чем чаще это происходит – тем сильнее обостряется ситуация. Вкупе с курением и недостаточной физической активностью стресс легко доведет человека до критического уровня холестерина. В худшем случае это чревато инфарктом или инсультом.

«Среди основных симптомов при повышенном холестерине выделяют судороги в конечностях, слабый пульс и бледность кожи», – уточнил эксперт.

Ранее мы рассказывали, чем опасно проживание около дорог.