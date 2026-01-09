От сыра до стресса: врач назвала ключевые причины частой мигрени

Мигрень, мучительное неврологическое заболевание, которым страдают миллионы людей, часто оказывается не просто головной болью, а сложным состоянием с множеством провоцирующих факторов. Кандидат медицинских наук, доцент Анна Олсуфьева в беседе с RuNews24.ru подробно разобрала механизмы возникновения приступов и современные подходы к борьбе с ними.

По словам эксперта, в основе мигрени лежит комплекс причин. Важнейшую роль играет генетическая предрасположенность, которая часто передается по наследству. Однако для запуска приступа нужны так называемые триггеры. Среди них — эмоциональный стресс, нарушения сна, резкие изменения погоды, а также определенные продукты питания, например, сыр или шоколад, содержащие тирамин. У женщин приступы нередко связаны с гормональными колебаниями в течение менструального цикла.

«Расширение сосудов головного мозга, которое и является причиной головной боли при мигрени, может быть спровоцировано эмоциональным стрессом, употреблением алкоголя, даже в малых дозах, изменением атмосферного давления», — отмечает эксперт.

Попытки купировать приступ обычными обезболивающими часто оказываются неэффективными. Как подчеркивает врач, для успешного лечения необходим индивидуальный подход и обращение к неврологу, который может назначить специальную терапию, направленную именно на механизмы развития мигрени.

При этом огромная роль отводится самоконтролю и модификации образа жизни. Ведение дневника, где фиксируются приступы, их связь с питанием, сном и стрессом, помогает выявить личные триггеры. Регулярный режим дня, отказ от алкоголя и провоцирующих продуктов, управление стрессом — эти немедикаментозные меры часто становятся первым и самым важным шагом к сокращению частоты и интенсивности мучительных приступов.

Ранее сообщалось, чем опасно переедание мандаринов.