От тяжелой болезни в 45 лет умер американский актер Сэмюэл Френч

В американском штате Техас от тяжелого заболевания умер известный киноактер Сэмюэл Френч. Причиной смерти стал рак. Об этом сообщил портал The Voice Mag.

Издание сослалось на заявление, сделанное американским режиссером Полом Синкором. Умерший Френч снимался в фильме «Тропа», режиссурой которого занимался Синкор. Он и сообщил, что актер умер в больнице своего родного города Уэйко. До этого Френч длительное время пытался победить рак.

«Он обладал актерским талантом, который проявлялся в каждом кадре — искренним, бесстрашным и живым. Он полностью отдавался работе, и это было заметно», — указал режиссер.

Массовому зрителю Френч известен по фильму «Убийцы цветочной луны», где он сыграл вместе с такими знаменитостями, как Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Он скончался на 46-м году жизни.

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