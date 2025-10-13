От тюрьмы до пробации: в Подмосковье 900 освобожденных ежегодно получают шанс на новую жизнь

Ежегодно около 900 человек, отбывавших наказание в колониях Московской области, выходят на свободу, где сталкиваются с комплексом проблем, способным перечеркнуть их шансы на нормальную жизнь. Такие данные привела уполномоченный по правам человека в регионе Ирина Фаевская, передает REGIONS.

Омбудсмен отметила, что даже после непродолжительного срока в 2–3 года люди испытывают колоссальные трудности с трудоустройством, восстановлением документов, поиском жилья и поддержкой семьи.

«Начать жизнь с чистого листа — задача нелегкая: страх, неопределенность будущего и неготовность общества принять человека, отбывшего наказание, могут привести к полному уходу от реальности», — отметила Ирина Фаевская.

Практическим инструментом решения, по словам Фаевской, выступает программа пробации. Она напомнила, что закон направлен именно на борьбу с ключевой причиной рецидивов — неустроенностью, когда освободившийся человек не имеет крыши над головой и средств к существованию. На данный момент в исправительных учреждениях Подмосковья содержится около 1,5 тысячи человек, для которых в будущем эта программа также может стать социальным лифтом, помогающим не просто выйти за ворота колонии, а начать жизнь с чистого листа.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Мишонова заявила о разработке отечественной вакцины от ветрянки.