«От точности зависит эффективность»: стоматолог рассказала, на чем нельзя экономить при лечении зубов

Врач-стоматолог Диана Левчук рассказала, в каких случаях экономия при лечении зубов может привести к неприятным последствиям.

Очень важно не экономить на диагностике, потому что перед тем, как начать лечение, специалист должен сделать рентген, без которого очень сложно говорить о хорошем качестве лечения, пояснила медик.

Собеседница отметила, что ни один врач не сможет определить проблему на глаз, в связи с чем иногда пациенту требуется сделать компьютерную томографию.

«От точности определения проблемы зависит и эффективность лечения. Не советую также экономить на лечении, подразумевающем использование микроскопа или другой оптики. Это позволит врачу выполнить работу максимально аккуратно», — добавила Левчук в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На чем все же можно сэкономить, и почему не стоит пренебрегать процедурой профессиональной чистки зубов, читайте здесь.