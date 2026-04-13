От Циолковского до МКС: музыка и хроника объединились в шоу «Первые в космосе»

В Москве VK Stadium превратился в космодром на одну ночь. Масштабное аудиовизуальное шоу «Первые в космосе. Cosmo Night» объединило Роскосмос и радио DFM (входит в «Русскую Медиагруппу»). Мероприятие, прошедшее в рамках Недели космоса, собрало более пяти тысяч зрителей и впервые соединило историю отечественной космонавтики с живым концертом и передовыми сценическими технологиями.

Зрители отправились в большое путешествие по ключевым этапам освоения космоса. На сцене выступили Artik & Asti, Ханна, DJ Smash, Mary Gu, Filatov & Karas, Bearwolf, Бьянка, HollyFlame и RASA. Артисты через музыку и сценические образы раскрыли космическую тему, а центральной идеей программы стала преемственность поколений и привлечение молодежи в отрасль.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов пояснил, что Неделя космоса для госкорпорации — это не просто серия мероприятий. Одна из ключевых задач — познакомить молодое поколение с космонавтикой и показать, что это безграничное поле для приложения талантов. По его словам, Роскосмос заинтересован в амбициозной молодежи, которая получит возможность проявить и реализовать себя. Организаторы постарались показать зрителям, что космос — не абстрактная и далекая материя, а вполне реальное пространство. Всего в 400 километрах над Землей живут и работают люди, помогая человечеству продвигаться к другим планетам. Баканов также выразил надежду, что среди посетителей шоу есть те, кто через несколько лет сядет в корабль и станет ближе к звездам.

Председатель Совета директоров и президент «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин подчеркнул, что «Первые в космосе. Cosmo Night» — это пример того, как масштабное музыкальное событие может объединять зрелищность и важный смысл. Через музыку, современный формат и атмосферу концерта организаторы хотели сделать тему космоса ближе для каждого. Бунин отметил, что важно не только напомнить о великих достижениях, но и показать молодежи, что эта история продолжается прямо сейчас. «Русская Медиагруппа» как информационный партнер помогает донести до всех желающих возможность присоединиться к открытому набору Роскосмоса в отряд космонавтов.

В программе зрители увидели, как на экране оживают чертежи Константина Циолковского, почувствовали напряжение строительства Байконура в 1955 году, вместе проскандировали знаменитое «Поехали!» перед полетом Юрия Гагарина, услышали первые слова Алексея Леонова после выхода в открытый космос, пережили историческое рукопожатие «Союз-Аполлон» и стали свидетелями развития орбитальных станций.

За сценой Seville из группы Artik & Asti призналась, что считает шоу-бизнес и космос двумя неотъемлемыми частями целого. По ее убеждению, вдохновение и энергия даются свыше, чтобы люди раскрывали свои таланты. Ей нравится все неизвестное, и она уверена, что в нем также можно черпать вдохновение.

Архивные хроники перенесли зал в события прошлого, а прямая трансляция с борта Международной космической станции позволила увидеть жизнь экипажа сегодня. Яркие визуальные образы помогли заглянуть в будущее отрасли. Отдельное внимание уделили современным достижениям: роли космодрома Восточный, развитию ракет-носителей нового поколения «Ангара» и «Союз-5», а также созданию Российской орбитальной станции — одного из ключевых проектов ближайших лет. Финальный акт под названием «Поехали дальше» отразил хронологию событий и завершил путешествие, подчеркнув, что путь в освоении космоса продолжается прямо сейчас.

Каждый блок программы сопровождали музыкальные номера. Зрители услышали как популярные хиты, так и композиции, точно передающие настроение отдельных актов, — от драматичных и эмоциональных до ярких и танцевальных.

